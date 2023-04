Festa di Scienza e Filosofia Già ottomila prenotazioni e sinergia con le Marche

Sono oltre 8mila le prenotazioni per gli eventi della 12esima edizione di Festa di scienza e Filosofia, presentata ieri in Comune e che prenderà il via dal 20 al 23 aprile e, in concomitanza, il 21 e il 22 a Fabriano. Tante le iniziative messe in agenda: 147 conferenze in agenda, di cui 130 in Umbria e le restanti 17 nelle vicine Marche, nell’ambito della nuova sinergia avviata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno insieme al Rotary Club di Fabriano e al Comune di Fabriano, che punta a fare della manifestazione un evento di tutto il Centro Italia. Per quanto riguarda, invece, i relatori che interverranno alla XII edizione, sono 114 quelli che arriveranno a Foligno, mentre 17 quelli che saranno protagonisti a Fabriano per un totale di 131 ospiti. Al centro del dibattito "Ulisse del XXI secolo.

’’La scienza strumento per affrontare le crisi globali’’: questo, infatti, il tema scelto per quest’anno dal Laboratorio di Scienze Sperimentali ODV, promotore e organizzatore dell’evento in collaborazione con l’associazione Oicos Riflessioni, il Rotary Club di Fabriano, il Comune di Foligno e il Comune di Fabriano; e con il sostegno della Regione Umbria, dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e della Regione Marche. Tra le questioni toccate nell’ambito della grande Festa culturale: dai cambiamenti climatici e il ruolo della scienza per affrontarli e attenuarne le conseguenze al futuro della nostra salute, dall’intelligenza artificiale a ChatGPT e al mondo del Metaverso, dal superamento delle disparità di genere alla libertà del pensiero razionale e fino ad arrivare alle vicende internazionali, con riferimento all’attuale situazione geopolitica e quindi alle guerre, ma anche alla criminalità organizzata e alla legalità. Ad aprire la XII edizione di "Festa di scienza e filosofia" nella giornata di giovedì 20 saranno don Luigi Ciotti e Romano Prodi. L’ex presidente del consiglio sarà all’auditorium, intervistato dalla politologa Marta Dassù.

"Non era scontato che saremmo arrivati alla 12esima edizione – ha detto il direttore Pierluigi Mingarelli – è stato possibile perché i tanti temi trattati hanno registrato grande interesse da parte del pubblico". Sostegno da parte della Provincia, della Fondazione e della dirigente scolastica Federica Ferretti. "Una Festa che coinvolge tutta la città di Foligno e quella di Fabriano – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – la qualità della proposta è sotto gli occhi di tutti, di grande levatura. Abbiamo molto apprezzato la diffusione della Festa sul territorio, è una saggia operazione di divulgazione, un aggancio con il resto del territorio comunale ma anche con le vicine Marche".

Alessandro Orfei