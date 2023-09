Festa di quartiere Socialità per tutti Da oggi a domenica giochi, musica e food

Sport, mercatini, tornei, street food, animazioni per bambini e famiglie, visite guidate e musica: prende il via oggi fino a domenica “ Ferro di Cavallo & Friends“, decima e penultima tappa del programma di feste di quartiere promosso dall’amministrazione comunale, nel più ampio progetto di Perugia Open District. Alla sua seconda edizione, il suo quartier generale è al centro socioculturale di Ferro di Cavallo. Si inizia alle 10 con la manifestazione cicloamatoriale di mountain bike a cura di Power bike (che si ripete anche sabato 9 allo stesso orario). La festa propone, nelle tre giornate, mercatini artigianali a partire dalle 11, nel pomeriggio il secondo torneo di calcio a squadre per bambini ‘Ferro di Cavallo & Friends’ le cui finali saranno domenica. Dalle 18, stand gastronomici aperti dalle 18.30 con street food, musica e intrattenimento dalle 21. Oggi sono previsti, inoltre, alle 16 l’attività di Liberbici ‘Juke-voox storie alla carta’, a cura di Michele Volpi, animazione per bambini e famiglie a partire dalle 17, mentre dalle 18 il consueto momento di approfondimento e confronto che le feste propongono con la tavola rotonda ‘Il futuro di Ferro di Cavallo’ a cui partecipano rappresentanti delle istituzioni e di alcune realtà territoriali, dalla scuola alla parrocchia passando per le associazioni. Infine, musica sotto le stelle con i grifoni dalle 21. Sabato l’animazione per famiglie alle 16 è affidata al Consorzio Auriga, il pomeriggio proseguirà alle 17 con le attività di Bibliobus, la biblioteca itinerante del Comune di Perugia, e allo stesso orario con la visita guidata all’Ipogeo di san Manno (ritrovo al centro socioculturale alle 16.45). Esibizioni e danza dalle 18 con una lezione dimostrativa di street dance e performance di breaking.