Festa delle arti migranti Spettacoli e giochi nella terza edizione

Terza edizione per il “Piccolo festival delle arti migranti“ che torna a Perugia da domani a domenica, organizzato da Rinoceronte Teatro, vivace e conosciuta realtà umbra nel campo delle arti sceniche, della comunicazione e formazione, guidata da Gianluca Iadecola. Il Festival prevede tre giorni di performance per adulti e bambini in varie location del centro storico con capoeira, teatro, musica, canto, movimento, reading, laboratori, giochi e allegria per raccontare il mondo. Tutti gli eventi sono gratuiti. Si comincia domani alle 18 da via della Sposa, sede di Rinoceronte, con l’incontro “il Vadiação de capoeira, alle 21 nella Chiesa dei Santi Stefano e Valentino si terrà lo spettacolo “...In viaggio“. tratto da La conferenza degli uccelli di Farid ad-Din ‘Attar, regia di Gianluca Iadecola, in replica sabato e domenica. Da segnalare per sabato alle 18 uno speciale reading urbano lungo via dei Priori e per domenica giochi, laboratori creativi, incontri di canto e staffetta teatrale nella sede di Rinoceronte. Informazioni e prenotazione su www.rinoceronteteatro.it.