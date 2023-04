’Festa del Tulipano’, stasera il clou C’è la sfilata in notturna dei carri

CASTIGLIONE DEL LAGO – E’ conto alla rovescia per la tanto attesa sfilata in notturna dei carri per la serata conclusiva della Festa del Tulipano che si terrà stasera a Castiglione del Lago. Tam tam e comunicazione, ma soprattutto la bellezza della cittadina lacustre e il richiamo di una manifestazione che da sempre è la più profumata dell’Umbria hanno ancora fatto centro. Così, in migliaia oggi sono già in marcia verso Castiglione per non perdersi la parata dei carri allegorici interamente rivestiti con quasi un milione di petali di ogni tipologia e colore di tulipani. Una grande soddisfazione per gli organizzatori dell’associazione ’Eventi Castiglione del Lago’, presieduta da Marco Cecchetti, che da mesi hanno lavorato senza sosta per mettere tutto a puntino, ma anche per l’intera città, per gli esercizi commerciali e le attività di ristorazione. Sotto il profilo dell’eno-gastronomia spazio alla "Taverna della Festa del Tulipano" aperta a pranzo e cena, con numerosi piatti della tradizione umbra e lacustre, mentre per i più piccoli nell’area del Poggio, a ridosso dell’omonimo bar, è allestita una maxi-area giochi.