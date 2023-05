Festa del Tulipano, gran finale Migliaia di appassionati e turisti per la sfilata dei carri in notturna

Weekend da record per il gran finale della "Festa del tulipano e di Primavera" prolungato al ponte del primo maggio con una fitta proposta di appuntamenti per castiglionesi e turisti all’insegna della musica, dell’ottima eno-gastronomia e della passione per il fiore simbolo di una kermesse che ha fatto registrare, in attesa dei dati ufficiali, presenze di primissimo livello. Se in piazza Dante Alighieri, infatti, sono proseguiti la Fiera del fiore e Il giardino dei Tulipani, a ridosso della Rocca del Leone, lungo la passeggiata che sovrasta il lago Trasimeno, è stata la musica a farla da padrone. L’associazione ’Eventi Castiglione del Lago’, infatti, ha regalato al pubblico una no-stop dalle 12 fino a sera tarda con artisti e gruppi castiglionesi degli ultimi 50 anni e con tanti personaggi del territorio. A cominciare da Massimo Bigi, scrittore e cantautore che da anni collabora attivamente con Enrico Ruggeri e la sua band e gli ’Original Country Rock Blues Band’ con tanto di Fiorello Primi (attuale presidente dell’associazione ’I Borghi più belli d’Italia’). Poi, Corrado Tales, il gruppo ’You’, Marco Rosadi, Francesco Patruno, i ’Bluegills’ (band tutta composta da ragazzini dai 10 ai 14 anni), gli ’Autumn Falls’, il duo Carlo Croci & Claudio Billi, gli ’Sdemoika’, Walter Coni e gli ’Know Physics’.

Una carrellata musicale che ha fatto da cornice al ’Picnic del Poggio’ con vista sul lago, organizzato in collaborazione con il Consorzio Vini Colli del Trasimeno e il Trasimeno Rosé Festival, e alla ’Taverna del Tulipano’ che giorno dopo giorno per l’intero arco della manifestazione ha sfornato i migliori piatti della tradizione lacustre. E tutto questo dopo la notte più lunga, con la sfilata dei carri in notturna, uno spettacolo che ha attirato migliaia di visitatori e riempito il centro di Castiglione del Lago.