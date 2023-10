’Festa del Bosco’ nel vivo. Il giorno delle degustazioni

MONTONE – Un splendido sole ottobrino ha salutato ieri l’inizio Festa del bosco di Montone. Ad inaugurare la manifestazione, il sindaco Mirco Rinaldi, la giunta comunale il consigliere regionale Michele Bettarelli, la consigliera provinciale Erika Borghesi ed il direttore artistico Fabrizio Croce. "Trentanove anni sono tanti – ha commentato Rinaldi – la festa è infatti tra le manifestazioni più longeve e apprezzate di questo periodo dell’anno in Umbria e fuori. Lo dimostrano i tanti turisti che vengono ogni anno a visitarla, molti dall’estero". Ricco come sempre il programma, caratterizzato da mercatini, degustazioni, escursioni, arte, artisti di strada, giochi, musica, approfondimenti culturali e convegni; ogni piccola piazzetta e vicolo riservano sorprese, ospitando artigiani locali e agricoltori con le loro tipicità enogastronomiche. Ovviamente non mancano, anzi la fanno da padrone, i frutti e i prodotti della stagione autunnale, dalle castagne ai funghi, fino ai tartufi. Tra gli appuntamenti di oggi quello delle 11.00 al teatro San Fedele, su "Valorizzazione delle Cultivar autoctone e miglioramento nella gestione dell’oliveto"; sempre oggi, alle 16,00 al Chiostro di San Francesco degustazioni a cura della Comunità Slow Food degli olivi originari dell’Alta valle del Tevere. Non mancano mostre d’arte e di fotografia. Per raggiungere il centro storico di Montone è a disposizione un bus navetta a cento metri dall’uscita della E45 per Montone.

Pa.Ip.