Festa dei Ceri, cresce la “febbre“. L’organizzazione è già in moto

La città comincia a prepararsi per i Ceri nonostante manchino ancora più di quattro mesi alla Festa del 15 maggio. È tradizione che la “macchina organizzativa“ si metta in moto già dai primi giorni del nuovo anno. A gennaio, infatti, si respira in maniera sempre più intensa il “clima” della Festa dei Ceri. Le Famiglie dei ceraioli sono in piena attività per quanto riguarda l’individuazione dei Capodieci del 15 maggio, fondamentali figure di riferimento della manifestazione, attraverso assemblee elettive che coinvolgono gli iscritti alle rispettive Famiglie. A rompere il ghiaccio saranno i ceraioli di Sant’Antonio, che eleggeranno uno dei candidati nell’urna, tutti appartenenti alla “manicchia” esterna: Pierpaolo Cappannelli, Marco Farneti, Federico Marcelli e Enrico Provvedi.

La domenica successiva, il 14 gennaio, sarà invece la volta dei Santubaldari, che non conoscono ancora i tre nomi tra i quali scegliere – anche se le candidature di Enrico Baldinelli, Giordano Barbacci, Francesco Morelli e Diego Pascolini aleggiano nell’aria da tempo – e dei Sangiorgiari, che voteranno tra tre candidati, tutti della “manicchia” di San Pietro: Filippo Barbetti, Marco Bellucci e Simone Martini. Il 17 gennaio ci sarà quindi l’investitura del Capodieci di Sant’Antonio, per poi partire con i tradizionali “vejoni”: il 27 gennaio quello dei Santubaldari, il 3 febbraio tocca ai Sangiorgiari, il 10 febbraio chiudono i Santantoniari, tutti al Park Hotel Ai Cappuccini. Inoltre, a completamento delle celebrazioni per il 50° anniversario dello stemma della Regione con stilizzati i “Ceri di Gubbio”, i Ceri Mezzani saranno esposti a Strasburgo, nel “Salone Plenaria” del Parlamento Europeo dal 16 al 19 gennaio, con la cerimonia inaugurale che prevede anche la proiezione di un filmato sulla Festa a cura del Dipartimento beni immateriali del Ministero della cultura, e una esibizione degli sbandieratori.

Un appuntamento di grande prestigio curato dalle istituzioni (Comune e Regione), dalle autorità ceraiole e dalla parlamentare europea, l’onorevole Peppucci, che ha contribuito fortemente alla realizzazione dell’iniziativa. Preannunciata anche la presenza di delegazioni da Thann e degli eugubini emigrati in Francia, Germania e Luxemburgo.