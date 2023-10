Festa allo Spazio culturale Mai con i nuovi corsi di arti perfomative

Una domenica di festa e condivisione nel segno dell’arte, del teatro e della musica. Oggi dalle lo Spazio culturale Mai- Moviment Art Is di via Gerardo Dottori apre le sue porte per un “Open Day“ di presentazione ti tutte le attività e i corsi in arrivo. Per l’occasione ci saranno performance live e dj set con gli artisti che nel corso dell’anno saranno poi coinvolti nella ricca offerta didattica del centro perugino, sempre più hub culturale e formativo di riferimento per il territorio. "Quello che facciamo – spiega Massimiliano Burini, attore, regista e drammaturgo, direttore artistico dello Spazio Mai, gestito dalla compagnia teatrale Occhisulmondo – è dare il massimo delle nostre esperienze professionali a chi si vuole avvicinare al mondo dello spettacolo: ogni docente di Spazio Mai è prima di tutto un professionista affermato nel suo settore, un artista attivo che ha sviluppato la sua arte sul palcoscenico, dietro una macchina da presa o una consolle"-

E dopo l’Open Day, da domani si aprono i corsi dedicati ai linguaggi delle arti performative, davvero per tutte le età: e cioè formazione teatrale, lettura espressiva, drammaturgia, ma anche cinema, fotografia e sound design per un totale di nuovi 12 corsi e laboratori con informazioni e iscrizioni su www.spaziomai.itlaboratori.

I corsi dialogheranno e interagiranno tra di loro portando a elaborazioni condivise nel corso dell’anno e che, in prospettiva potranno dar vita a sinergie produttive e artistiche di più ampio respiro. "Dopo il primo anno di attività formativa – prosegue Burini – ci siamo resi conto del forte interesse del territorio nei confronti delle arti dello spettacolo, abbiamo riscontrato una forte partecipazione e un interesse diffuso a tutti i livelli verso il mondo dello spettacolo e delle sue arti. Per questo motivo abbiamo immaginato di ampliare e diversificare la nostra offerta arricchendola di momenti di confronto tra i corsi con un piano di formazione più articolato e rivolto non solo a chi vuole fare un esperienza con il teatro ma anche a coloro i quali aspirano ad un percorso più professionale”.