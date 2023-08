Ferro di Cavallo e Ponti: lavori più costosi

Serviranno 146mila euro in più rispetto al prezzo stabilito in un primo momento, per intervenire in maniera più importante per la ricostituzione del corpo stradale di via della Valtiera, via Borgioni-Carucciola e via Gregorovius. I lavori erano stati affidati in un primo momento per 994mila euro, poi però si è resa necessaria una variante "al fine di permettere la corretta esecuzione dell’opera nonché il miglio ramento di alcuni aspetti progettuali emersi in corso d’opera, apportando alcune variazioni" scrive il dirigente comunale, Margherita Ambrosi. In particolare è stato deciso di "variare gli spessori di fresatura del manto bituminoso rispetto al progetto a seconda della profondità e dello stato di consistenza rilevato del sottofondo stradale esistente; di integrare i lavori di regimazione delle acque piovane al fine di garantire il normale deflusso delle acque piovane fino alla conduttura principale. Per questo – conclude si rende necessario procedere ad una serie di lavori tra cui il risanamento conservativo del piano viario".