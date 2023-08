Ferragosto Toreggiano Annibale è la vera star

TUORO – A Tuoro si è alzato il sipario sul Ferragosto Toreggiano. Come ogni anno, protagonista della manifestazione saranno Annibale e la Battaglia del 217 a.C., il cui ricordo sarà riportato alla luce da diversi eventi, culminanti nella giornata di sabato 12 agosto (dalle ore 17,30 nel centro storico), con "Tuoro 217 a.C." e nella giornata del 14 agosto (alle ore 21) con il Palio rionale "Tiro della Biga". Il via alla manifestazione è stato dato il 31 luglio con "Una notte al Museo", ospitata presso il Museo di Annibale in piazza Garibaldi. Si proseguirà fino al 15 agosto, con una fitta serie di appuntamenti dislocati tra la spiaggia Lido di Tuoro, il parco "Il Sodo" e il centro storico. Eventi teatrali, animazioni, sfilate, rievocazioni, giochi e degustazioni faranno rivivere gli usi e i costumi della civiltà romana e di quella cartaginese. Un viaggio nel tempo durante il periodo delle Guerre Puniche riporterà i visitatori al lontano 217 a.C., anno della famosa Battaglia del Trasimeno che vide protagonista Annibale. E i quattro rioni (Trasimena, Colonna, Malpasso e Val Romana) torneranno a sfidarsi.