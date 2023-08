Ferragosto alla Basilica di Canoscio Si rinnova la tradizione dei tifernati

Come ogni 15 agosto si rinnova per i tifernati la venerazione della Beata Vergine Maria nella basilica di Canoscio. Il sindaco Luca Secondi sottolinea così l’attenzione dell’amministrazione per questa festa di fede e di popolo: "La solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria appartiene al vissuto dei tifernati, è parte dell’identità stessa della nostra comunità, che ogni anno testimonia con una grande partecipazione spirituale la profenda fede che anima tantissimi concittadini.

Ci uniamo idealmente a coloro che saliranno sul colle di Canoscio da tutto il nostro territorio comunale e ai pellegrini che arriveranno dal resto dell’Umbria e dalle regioni vicine con l’auspicio che possa essere ancora una volta una bella occasione di preghiera, condivisa e sentita. L’amministrazione comunale farà la sua parte per assicurare che la giornata possa svolgersi regolarmente e sappia rispettare la tradizione anche attraverso l’appuntamento con la fiera commerciale che accoglierà, come ogni anno, tutti i partecipanti alla celebrazione religiosa>>. Sarà l’assessore alla Cultura Michela Botteghi a rappresentare l’amministrazione comunale in segno di vicinanza ai fedeli presenti e al personale comunale che sarà impegnato per tutta la giornata, insieme alle forze dell’ordine e del soccorso, ai volontari della Protezione Civile, per garantire lo svolgimento della manifestazione. In contemporanea alle celebrazioni religiose, la solenne messa dell’Assunta in programma alle ore 11 sarà presieduta dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini, si svolgerà la tradizionale fiera delle merci, con 11 stand che porteranno in vetrina soprattutto prodotti alimentari.

La fiera aprirà alle ore 7.30 e si protrarrà fino alle 20. Gli agenti della Polizia Locale, agli ordini del comandante Emanuele Mattei, sorveglieranno l’area per tutta la giornata: a tale proposito è stata emessa un’ordinanza che istituisce dalle ore 6 alle ore 20 il senso unico di marcia sulla strada che dalla pieve di Canoscio conduce alla basilica, con direzione di marcia pieve-basilica, e sulla strada che dalla basilica conduce a Fabbrecce, con direzione di marcia basilica- Fabbrecce. I veicoli che scenderanno dalla basilica verso la pieve di Canoscio dovranno rispettare l’obbligo di svolta a destra all’intersezione in prossimità del cimitero. Per tutti vigerà il divieto di sosta entrambi i lati nei tratti regolati da senso unico.