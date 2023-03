Fermo “no“ del Comune all’impianto eolico Il vicesindaco Mario Angelo Mazzi: "Nostro parere dirimente per la commissione"

ORVIETO "Il Comune ribadisce la propria ferma e totale contrarietà al progetto dell’impianto eolico denominato Phobos, così come espresso nel parere che è stato inviato al ministero della Transizione ecologica". Lo afferma il vicesindaco con delega all’urbanistica, Mario Angelo Mazzi. "Riteniamo che le osservazioni presentate dal Comune siano dirimenti rispetto alle valutazioni che sarà chiamata a fornire la competente commissione ministeriale perché, unitamente a quelle più squisitamente tecniche fornite dagli altri Comuni, evidenziano il preciso indirizzo politico di sviluppo che l’amministrazione ha pensato per quelle aree – prosegue il vicesindaco -. La zona interessata dall’impianto eolico ricade infatti nel parco culturale individuato e perimetrato dal piano regolatore, parte strutturale, al fine di promuovere politiche di sviluppo centrate sulla identità locale, in grado cioè di valorizzare le risorse territoriali e integrarle con la promozione turistica".