Arrestato dalla Polfer di Foligno un 34enne straniero, regolare in Italia, ma destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Svezia per riciclaggio aggravato. Gli agenti hanno controllato l’uomo in stazione, mentre attendeva il treno per Ancona. Identificato, è risultato essere ricercato. E’ stato arrestato e condotto nel carcere di Spoleto.