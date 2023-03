Fermato con la droga Denunciato a 19 anni

PERUGIA - Ha provato a darsi alla fuga, ma il suo tentativo è durato poco. Scappava, perché aveva con sé una dose di droga. Per questo, un 19enne è stato denunciato dalla polizia. È stato individuato durante un’attività di controllo mirata Nei pressi del parcheggio della fermata del Minimetrò di Fontivegge. Gli operatori delle Volanti e del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche hanno notato la presenza di un ragazzo che si aggirava con fare sospetto. Avvicinato e sottoposto a controllo dagli agenti, il 19enne si è dato alla fuga. Inseguito è stato raggiunto dagli agenti che, con non poche difficoltà vista la resistenza del ragazzo, lo hanno bloccato. Sospettando potesse nascondere dello stupefacente, i poliziotti lo hanno perquisito, rinvenendo la droga. Infatti, all’interno degli indumenti, gli agenti hanno trovato una sigaretta artigianale contenente marijuana. Il giovane non aveva documenti con sé per questo è stato portato in questura dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. È stato anche multato per la detenzione di sostanze stupefacente. Nel corso del servizio di monitoraggio sono state controllate 60 persone e verificati 47 veicoli.