“Fermata Porta Eburnea“, il quartiere si racconta

PERUGIA - E proprio Piazza del Circo, con le sue potenzialità e le sue problematiche, sarà una delle tappe di “Fermata Porta Eburnea”, l’iniziativa sperimentale che l’Associazione Rione Porta Eburnea organizza questo week-end, sabato e domenica: è un invito nel quartiere rivolto a cittadini e turisti, per conoscerlo e provare a migliorarlo. A far da filo conduttore due progetti itineranti: il primo, “Eburnea: i luoghi del Mariotti“ è una visita sentimentale e teatralizzata ideata e condotta da Roberto Biselli (nella foto), che si snoda tra Piazza Italia e l’area compresa tra l’Arco della Mandorla e la Chiesa di Santo Spirito: si terrà domani e sabato alle 17.45 e poi domenica primo ottobre alle 17 con partenza dall’Hotel Brufani (prenotazioni al 3206236109).

C’è poi “Finestre”, iniziativa del collettivo artistico Becoming-X, per migliorare luoghi degradati del quartiere affiggendo opere di “street art”. L’installazione verrà inaugurata sabato alle 17 con partenza davanti al Pavone lungo un itinerario in 30 tappe tra via delle Streghe e Via delle Forze. E ancora, sabato e domenica Piazza del Circo, rimasta senza destinazione, si animerà con molte attività: uno sportello dell’Associazione (su progetti, impegni, informazioni per tenere più pulito e ordinato il quartiere), una mostra fotografica delle più belle installazioni floreali del concorso “Perugia in fiore”, una vetrina sull’artigianato locale con finalità solidali, una piccola mostra-mercato di eccellenze locali, animazioni e giochi per bambini. Sabato al tramonto si terrà un momento conviviale sul sagrato della Chiesa di Santo Spirito, per rafforzare le relazioni tra gli abitanti e infine domenica mattina risveglio muscolare in via della Consolazione e dalle 10 alle 13 apertura straordinaria del Museo del vetro nello storico Studio Moretti-Caselli di Via Fatebenefratelli (prenotazioni al 340.0927092)

Sofia Coletti