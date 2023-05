Ferito a colpi di machete Denunciato l’aggressore

È stato rintracciato poche ore dopo il ferimento, il presunto responsabile dell’aggressione a colpi di machete ai danni di un 21enne egiziano. L’aggressione è avvenuta venerdì pomeriggio a San Sisto, a poca distanza dal viale principale del quartiere, non lontano da un appartamento intorno al quale, in più occasioni, i residenti hanno segnalato presenze sospette. Il presunto autore dell’accoltellamento è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi, è un tunisino di 32 anni che risulta attualmente disoccupato, ma che a Perugia vive da tempo, a differenza del giovane ferito, irregolare e senza fissa dimora, arrivato in Italia da poco tempo. È stato ferito a una gamba, presumibilmente a scopo intimidatorio. Come lascia ipotizzare la contestazione che gli viene avanzata dalla Procura della Repubblica, il fendente con il machete non avrebbe dovuto uccidere il 21enne, ma ferirlo presumibilmente per punirlo per qualche mancanza. Secondo i carabinieri, l’episodio potrebbe avere come sfondo il mondo dello spaccio e, quindi, l’aggressione potrebbe essere maturata per qualche dissapore relativo all’attività di spaccio. Ipotesi che le indagini punteranno ad approfondire.