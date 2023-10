Ferito a bottigliate al Broletto. È caccia all’aggressore

Proseguono le indagini dopo il ferimento di un uomo al Broletto. La vittima dell’aggressione è stato colpito, a quanto sembra, con il vetro di una bottiglia, a un braccio e a una gamba. Dopo essere stato soccorso e medicato prima dal personale del 118 poi al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, è stato dimesso. Per lui non è stato necessario il ricovero, le ferite, infatti, non sono risultati di particolare gravità. Anche se grave rimane l’episodio, avvenuto in pieno giorno al piano terra dell’edificio che ospita anche uffici della Regione Umbria, nella zona della stazione ferroviaria.

Zona, da tempo, ad alta tensione. Solo pochi giorni fa, ancora una volta con i cocci di una bottiglia di vetro, un giovane è stato ferito al collo da un altro uomo che, secondo quanto ricostruito, avrebbe così reagito al fatto che il primo stesse espletando i suoi bisogni a poca distanza dalla porta d’ingresso del locale gestito dal secondo. Locale ora chiuso dopo il provvedimento del questore che ha sospeso la licenza per la durata di un mese. Da chiarire il contesto in cui la lite, riferita da diversi testimoni, sia maturata, considerando come la zona sia luogo di spaccio nonostante la costante "pressione" esercitata dalle forze dell’ordine e i ripetuti appelli dei residenti che continuano, costantemente, a segnalare situazioni di degrado e di illegalità.