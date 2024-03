Feriti due operai colpiti da un tubo

Un nuovo incidente sul lavoro nell’umbertidese, per fortuna non grave, ma che finisce per aggiungersi a quelli che di recente hanno funestato il territorio. Il fatto è accaduto ieri mattina nella frazione di Verna, dove è attivo il cantiere che della scuola primaria "Anna Frank" attualmente interessata a lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico. A finire in ospedale due operai, dipendenti della ditta a cui è stata affidata la ristrutturazione.

Secondo i primi accertamenti il fatto sarebbe stato causato dalla rottura improvvisa del tubo di una betoniera, in gomma, utilizzata per le gettate di cemento, che avrebbe colpito i due operai, uno colpito ad una spalla il secondo alla testa.

I dispositivi di sicurezza, tra cui il casco, regolarmente indossati hanno evitato danni peggiori. Immediati i soccorsi: nel cantiere sono arrivati i carabinieri, il personale del Servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Usl Umbria 1 e i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i due operai al pronto soccorso i due operai per gli accertamenti del caso.

Le loro condizioni di salute non destano comunque preoccupazioni. Al Psal spettano adesso le indagini sulle cause che hanno portato alla rottura del tubo della betoniera. Dai rilievi di ieri mattina è comunque è stato confermato il rispetto delle norme di sicurezza per cui il cantiere ha ripreso la sua regolare attività.

Pa.Ip.