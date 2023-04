Ferisce la moglie alla testa: denunciato

È riuscita a chiedere aiuto ai vicini e forse in questo modo ha evitato che la lite con il marito potesse degenerare ancora. Ancora di più delle botte che ha ricevuto, come la ferita alla testa dimostrava. Una lite diventata aggressione per motivi di gelosia. Il fatto si è consumato nella serata di giovedì in un appartamento di Foligno. Dove gli agenti del commissariato di Foligno sono intervenuti dopo la richiesta di intervento da parte, appunto, di vicini di casa che segnalavano la violenta lite tra moglie e marito, come chiesto dalla donna che si era rivolta a loro per chiedere aiuto. Arrivati sul posto, gli agenti della squadra bolante hanno constatato che il personale del 118 stava apprestando le prime cure alla vittima che presentava un evidente escoriazione alla testa. Avvicinata dai poliziotti, la donna ha riferito di aver discusso con il marito per motivi passionali.

La lite era però degenerata quando l’uomo, in preda all’ira, l’aveva colpita con un barattolo alla testa, provocandole delle lesioni. A quel punto, dopo essere uscita dall’appartamento, aveva chiesto aiuto ai vicini di casa che avevano chiamato la Polizia di Stato e allertato i sanitari. Dopo aver sentito i testimoni e aver informato la donna della possibilità di sporgere denuncia e di rivolgersi ad apposite strutture specializzate come i centri antiviolenza, gli agenti hanno verificato l’eventuale detenzione di armi da parte del marito, constatando che non ne aveva. Dopo essere stata medicata in ospedale, la donna ha manifestato agli agenti la volontà di allontanarsi dall’abitazione e trascorrere la notte da un conoscente. Mentre l’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate, l’episodio è stato inserito anche nell’apposita banca dati Scudo, che raccoglie proprio segnalazioni di episodi di violenza.