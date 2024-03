Ferie tagliate e 90 agenti in meno. Stato di agitazione nel carcere

Gli spettano 21 giorni di ferie, ma per coprire i servizi durante l’estate la direzione della casa di reclusione di Spoleto gliene offre appena 9 e i sindacati, all’unanimità, dichiarano lo stato di agitazione. Non c’è pace alla casa di reclusione di Spoleto e l’ampliamento della pianta organica, deciso di recente dal Governo, appare meno di un palliativo perché quella decisione rimane solo sulla carta. Ora a Spoleto dovrebbero esserci ben 292 agenti, 15 in più rispetto a quelli previsti qualche mese fa, ma di nuovi arrivi neanche l’ombra e attualmente in servizio ci sono circa 230 unità. Nell’arco del 2024 però andranno in pensione altre 24 persone che in questo momento hanno già iniziato a recuperare i giorni di ferie accumulati e quindi sono assenti dal servizio.

Attualmente la casa di reclusione di Spoleto ospita circa 450 detenuti ed il rapporto è inferiore a un agente per ogni due reclusi. "Un agente – spiega Riccardo Laureti segretario regionale FNS Cisl – controlla tre postazioni di servizio, mentre per quella mansione ne sarebbero previsti tre. Per far fronte alla carenza di personale si fa continuamente ricorso allo straordinario e ogni agente accumula circa 50 ore mensili in più di lavoro rispetto a quelle previste dal contratto".

Inoltre, gli straordinari del 2023 non sono ancora stati pagati. Una situazione questa che va avanti da anni, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio la proposta della direzione interna alla casa di reclusione di concedere per le ferie estive 9 giorni più due riposi. Circa il 95% del personale ha superato i 50 anni ed i 30 di servizio quindi, come previsto dalla legge, i giorni di ferie spettanti sono 21. Una proposta quasi obbligatoria però da parte della direzione che deve trovare una soluzione per coprire i servizi, ma che naturalmente non è piaciuta ai sindacati, pronti immediatamente a respingerla e a dichiarare lo stato di agitazione. La protesta andrà avanti ad oltranza e da lunedì, sempre su proposta della Cisl, scatterà anche l’astensione dalla mensa di servizio. A questo punto l’appello congiunto da parte di tutte le sigle sindacali è rivolto direttamente al Provveditore Umbria-Toscana. La richiesta per permettere agli agenti di consumare le ferie estive è quella di assegnare immediatamente a Spoleto 20 unità di personale in missione con la speranza che nel frattempo possano finalmente arrivare anche nuovi agenti a copertura dei 292 posti della nuova pianta organica.