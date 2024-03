Fere ferite ma ancora vive: "Lotteremo fino alla fine"

La trasferta a Pisa ha lasciato l’amaro in bocca alle Fere ed ai quasi 700 tifosi rossoverdi che l’hanno seguita e sostenuta con passione all’ ’Arena Garibaldi’, ancora una volta rivelatasi nefasta per la Ternana, ma pur nella delusione del momento Roberto Breda ha suonato la carica già nel dopopartita. "Dobbiamo pensare solo a rimboccarci le maniche – così il tecnico – per affrontare al meglio le nove gare che rimangono alla fine della regular season. Il campionato di Serie B si conferma anche quest’anno molto duro e in genere le ultime partite sono quelle ancor più difficili. Le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza sono tante e bisogna sudarsi la posizione, nella consapevolezza che la Ternana c’è, è viva e combatterà fino all’ultimo. L’esperienza di Pisa ci ricorda che dobbiamo essere più determinanti negli episodi ed è con questo spirito che dovremo impegnarci al massimo fino in fondo". Sabato, dunque, al “Liberati“ contro il Cosenza, per le Fere avrà inizio un mini-campionato di nove partite che si concluderà 10 maggio. La Ternana è più che mai intenzionata ad arrivare a tale data con la salvezza diretta in tasca, e per raggiungere questo obiettivo (individuato dalla società sin dall’estate) dovrà fare incetta dei 27 punti che rimangono a disposizione. Il confronto col Cosenza rappresenta uno scontro diretto di assoluta importanza per evitare la retrocessione, dato che attualmente i calabresi in classifica hanno 5 punti in più delle Fere e la vittoria di queste ultime consentirebbe loro di accorciare in maniera significativa le distanze sulla zona della salvezza. Subito dopo il Cosenza ci sarà la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali ed alla ripresa i rossoverdi dovranno affrontare ben 5 trasferte (Sampdoria, Cremonese, Brescia, Sudtirol e Feralpisalò) e 3 gare casalinghe (Modena, Ascoli e Catanzaro), per un calendario che in buona sostanza non può certamente considerarsi agevole per i ragazzi di Breda. I rossoverdi torneranno al lavorare nel pomeriggio (ore 14.30) al ’Taddei’. La seduta di allenamento si svolgerà a porte aperte.

PRIMAVERA: la squadra allenata da Salvatore D’Urso ha battuto in casa, 2 a 1, il Monopoli. In gol Francesco Gatto e Granit Pllana. Sabato trasferta a Pisa.

Massimo Ciaccolini