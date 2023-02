Federico Rondoni candidato sindaco

UMBERTIDE – E’ il primo candidato sindaco di sinistra a venire ufficialmente allo scoperto. Si tratta di Federico Rondoni (foto), tra i fondatori del neonato movimento ’’Corrente’’. Trentuno anni, ingegnere di professione con tre lauree all’attivo (laurea triennale in Ingegneria civile, laurea magistrale in Design navale, laurea magistrale internazionale in Studi spaziali conseguita a Strasburgo) attualmente lavora come consulente esterno per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), occupandosi in particolar modo dell’osservazione della Terra. Rondoni ha affidato la presentazione della sua candidatura ad un video in cui spiega il progetto di ’’Corrente’’, in lizza alle prossime amministrative: "Il nostro - dice - è un progetto ambizioso, una sfida. Noi abbiamo iniziato parlando del nostro sogno di futuro e insieme gli abbiamo dato una forma: insieme abbiamo costruito Corrente, la quale rappresenta un viaggio, con una destinazione chiara: una società diversa da quella nella quale viviamo, di cui tutte le persone possano sentirsi parte e trovare una comunità che le sostenga. Ed ancora: "Noi sogniamo questo per Umbertide e intendiamo metterci in gioco per rendere la città la comunità che vogliamo. Per raggiungere la nostra meta, ci candidiamo alle elezioni amministrative, con una lista che ho la fortuna di rappresentare come candidato sindaco. Corrente è nata ascoltando le persone ed è quello che continueremo a fare". Prossimi appuntamenti politici del neonato movimento un incontro al Calzolaro il 23 febbraio ed uno a Pierantonio il 1 marzo, presso i Cva delle due frazioni alle 21:00.

Pa.Ip.