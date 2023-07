Federazione dei Civici europei, Terni e Umbria presenti nel Direttivo Nazionale

C’è tanta Umbria e tanta provincia di Terni nel direttivo nazionale della Federazione dei Civici europei, costituita a Roma e "che guarda alle prossime elezioni europee e non solo". Al fianco della presidente Francesca Straticò, avvocato calabrese, con alle spalle una lunga attività di impegno politico nel civismo del Mezzogiorno ci saranno infatti, come portavoce Andrea Fora, consigliere regionale in Umbria. Non solo: nei diciotto componenti del direttivo nazionale ci sono anche Marco Sciarrini, capolista dell’Alleanza degli Innovatori alle ultime amministrative a Terni e il consigliere comunale di Orvieto – già candidato anche alle recenti politiche – Franco Barbabella.

"Non una sigla o un partito in più - fa sapere la Federazione – bensì una casa per accogliere tutte le esperienze civiche radicate nelle comunità italiane, i sindaci, gli amministratori, le associazioni che vogliono sentirsi parte protagonista di un percorso di cambiamento del nostro Paese che veda nei contenuti, nel metodo partecipato, nella volontà di superare il bipolarismo che traduce tutto in populismo o massimalismo il centro da cui partire".