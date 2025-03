Feder-Dance: evento per aiutare la ricerca: "La malattia di Lafora si può sconfiggere"

“Divertiamoci insieme, facendo del bene”. È questo il claim dell’evento di beneficenza “Feder-Dance 70/80/90” in programma venerdì a partire dalle ore 21.30 alla Conca del Sole, la storica discoteca di Corciano e l’unica ancora in attività tra quelle aperte negli anni ‘70.

Feder-Dance prende il nome da Federico, un ragazzo perugino di 19 anni nato con la malattia di Lafora che si manifesta a partire dall’età adolescenziale. Si tratta di una malattia da accumulo, genetica, rara, di tipo neuro degenerativo, caratterizzata da crisi epilettiche, demenza e rapido deterioramento psico-fisico. Sebbene sia appena iniziato in Texas un primo trial approvato dalla FDA, non esiste ancora una terapia in grado di arrestarne o rallentarne la progressione, ma è solo possibile contenerne la sintomatologia con farmaci specifici.

I malati di Lafora nel mondo sono 250 circa, per questo le case farmaceutiche non investono nella produzione di medicine per curarli. Da qui la necessità di supportare la ricerca scientifica.

La serata nasce per finanziare la ricerca e l’associazione “Mauro Baschirotto”. L’ingresso è libero con donazione, oppure si può fare versamento su IT19F0200814411000104535697, causale Feder-Dance pro “Baschirotto“, sezione Umbria.