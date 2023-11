Fede e sorrisi "I Baracconi portano gioia". L’abbraccio alle famiglie dei giostrai

"L’edizione 2023 è molto speciale: si festeggia il primo secolo di vita dei “Baracconi”, come viene chiamato a Perugia lo spettacolo viaggiante del Luna Park". Lo ha evidenziato il “portavoce” delle famiglie dei giostrai, Vincenzo La Scala, nel sottolineare il loro essere "portatori di felicità da cento anni", durante la tradizionale messa celebrata sulla pista dell’autoscontro. A presiedere la cerimonia l’arcivescovo Ivan Maffeis e il parroco di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo, don Francesco Medori, presente anche il direttore della Caritas diocesana, don Marco Briziarelli, l’organismo pastorale che molto si è prodigato durante la pandemia con operatori e volontariper aiutare i lavoratori del comparto, costretti a restare in città per diversi mesi. Monsignor Maffeis ha introdotto la celebrazione rivolgendo a tutti un caloroso ringraziamento, che, ha detto, "vuole essere un abbraccio alle persone di questo mondo viaggiante che con non poche fatiche e preoccupazioni permette con il proprio lavoro a tanta gente di incontrarsi, divertirsi e fare festa insieme. Preghiamo in particolare per quelle famiglie che più di altre sono in sofferenza, chiedendo al Signore di sostenerci nel mettere da parte i nostri egoismi per fare posto nel nostro cuore a quanti si trovano in gravi difficoltà". L’arcivescovo, commentando la Parola di Dio, ha ricordato "l’idea che Gesù ha della vita di ciascuno di noi, che dovrebbe essere come un invito a cena in cui c’è posto per tutti perché tutti sono invitati a sedersi al banchetto della vita, che oggi ci vede attorno all’Eucaristia".

Le famiglie del Luna Park sono più di 300 con oltre 114 attrazioni (banchi gastronomici inclusi, allestite su una superficie di circa 2 ettari). Stazioneranno a Pian di Massiano fino al 19 novembre.