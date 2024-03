Fede e memoria nell’arte: il libro di monsignor Vispi

"La scultura ad Umbertide. Arte tra fede e memoria" è l’ultima fatica letteraria di monsignor Pietro Vispi, esperto d’arte e parroco della Collegiata. Dopo “Le pietre parlanti“ e “Umbertide una pinacoteca diffusa“, il nuovo libro passa in rassegna il patrimonio storico e artistico locale, restituendo alla città una ricchezza di cui essa stessa è scarsamente consapevole. Opere dimenticate o ignote, che siano steli, quadri o sculture che mons. Vispi nella sua trilogia disvela nel suo ultimo volume, che sarà presentato domani alle 15.00 nell’ex ufficio della Polizia locale in Piazza Matteotti. Nel testo, ricco di immagini, monsignor Vispi prende in esame la scultura “statuaria“ di culto, processionale e in stucco duro, la monumentistica di memoria e ritrattistica, la scultura cimiteriale, le opere moderne.