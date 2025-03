FdI e Pd: "Mai con Bandecchi". Ma il sindaco punta alla Provincia

Il sindaco Stefano Bandecchi afferma di aver ottenuto le firme necessarie per la sua candidatura in Provincia, mandando in fibrillazione le coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Riporta U24: "Interrogato proprio sulle prossime elezioni per la scelta del nuovo presidente della Provincia, (Bandecchi ndr) conferma che depositerà le 62 firme necessarie per presentare la sua candidatura. Non rivela quali siano i sindaci che lo sosterranno, ma spiega che ci sono firme “miste“, sia dal centrodestra che dal centrosinistra".

A chiudere la porta ad ogni possibile accordo con Ap e Bandecchi, intanto, sono FdI e Pd, con la caccia ai “traditori“ di coalizione che è inevitabilmente cominciata. Maurizio Cecconelli, neocoordinatore comunale di FdI, esprime la posizione del partito anche a livello provinciale: "La nostra posizione è chiara e netta: né con Bandecchi, né con il Pd, con cui addirittura si vocifera un accordo, in maniera categorica. Ci sentiamo anche di escludere che qualcuno dei nostri, di FdI, abbia firmato a sostegno di Bandecchi, lo diciamo con estrema convinzione. E comunque tra domenica e lunedì si conosceranno i firmatari delle candidature e vedremo".

"Se nessuno fa scherzi, il centrodestra è in vantaggio – continua Cecconelli –, se qualcuno nella coalizione si sfila, se ne assumerà la responsabilità. La nostra idea è chiara e la portiamo avanti, ci sono candidature da sostenere, come quelle già note di Giuseppe Malvetani e Roberta Tardani. In ogni caso da parte nostra nessun accordo con Bandecchi o con il Pd. Il resto lo vedremo, non manca molto ormai".

Pierluigi Spinelli, segretario comunale del Pd, anche lui illustra la situazione provinciale: "Noi del Pd seguiamo un persorso tradizionale, classico, proprio di un partito che ha regole e statutri. La segreteria provinciale è stta convocata due volte, allargata ad amministratori e sindaci, consiglieri e assessore regionali, puntando sul profilo più giusto per la candidatura. I nomi sono quelli di Lorenzo Lucarelli, Fabio Di Gioia, Giampiero Lattanzi e Federico Gori. L’individuazione dei nomi è della segreteria provinciale, supportata da un gruppo di lavoro di tre persone individuate dalla segreteria regionale. Escludiamo accordi con Bandecchi o con il centrodestra. Non ci risultano iscritti Pd a sostegno di Bandecchi, se così fosse avvieremo le procedure disciplinari del caso. A dire il vero non ci risultano “defezioni“ anche da parte di consiglieri di centrosinistra, lunedì pomeriggio comunque sapremo".

Ste.Cin.