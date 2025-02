Fascicolo sanitario elettronico, tanti i ritardi ancora da colmare

"La missione 6 del Pnrr, per la nostra regione, ammonta a 193 milioni di euro, dei quali 55 milioni riguardano le misure sul rinnovamento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e il fascicolo sanitario elettronico. Sebbene siano stati raggiunti i traguardi relativi agli impegni di spesa, restano le grandi criticità legate soprattutto ai temi strategici come il Fascicolo sanitario elettronico". E’ la presidente della Regione, Stefania Proietti, a fare il quadro. "Sono stati raggiunti obiettivi grazie agli investimenti più veloci, ma oggi può compromettere l’efficacia degli investimenti rendendo i finanziamenti un mero esercizio di acquisto di tecnologie". Nella sua interrogazione, il consigliere di Avs, Fabrizio Ricci, aveva ricordato che "Solo il 4% degli umbri ha consultato il proprio fascicolo, a fronte di una media nazionale del 18%. Lazio e Toscana superano la soglia del 60% di servizi offerti, mentre in Umbria i servizi accessibili tramite il Fse si fermano all’18%".