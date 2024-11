Fascicolo sanitario elettronico: consenso sotto la media

In Umbria è nettamente più basso della media nazionale il numero dei cittadini che hanno espresso il consenso alla consultazione dei propri documenti nel fascicolo sanitario elettronico da parte di medici e operatori del servizio pubblico. Al 31 agosto scorso sono infatti il 29% contro una media Italia del 41%. Emerge da un’analisi di Gimbe. Uno strumento definito dalla fondazione "cruciale per l’accessibilità ai servizi sanitari" e per il quale vengono evidenziate "profonde disomogeneità regionali". Secondo Gimbe in Umbria nel fascicolo sono disponibili ad oggi 11 tipologie documentali su 16 pari al 69% del totale dei documenti (media Italia 79%) e la percentuale di servizi disponibili nel attualmente è pari al 18%. Tra giugno e agosto, il 4% dei cittadini ha utilizzato lo strumento nei 90 giorni antecedenti alla data di rilevazione (media Italia 18%). Tra giugno e agosto, il 100% dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ha fatto almeno un’operazione su di esso. Al 31 agosto l’1% dei medici specialisti delle aziende sanitarie risulta abilitato all’utilizzo del fascicolo.