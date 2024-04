"Farmacisti. Mestiere al top"

Ragazzi, siete indecisi su quale percorso post diploma intraprendere? La Facoltà di farmacia può avere molti sbocchi professionali. Il presidente dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Perugia Filiberto Orlacchio spiega che "il farmacista è una figura sempre più centrale e stimata dagli italiani per la tutela della salute. Un lavoro dettato dalle esigenze reali della società e che oggi può contribuire a rendere la professione ancor più gratificante e attraente per i giovani, oltre che utile per i cittadini e strategica per il nostro servizio sanitario". La farmacia dei servizi si identifica oggi come un presidio assoluto nell’ambito del rafforzamento della sanità di prossimità, fondata sull’azione sinergica tra farmacisti, medici di medicina generale, infermieri e tutti gli altri professionisti sanitari. Le nuove funzioni attribuite al farmacista (somministrazione di tutti i vaccini, rafforzamento test diagnostici, telemedicina) delineano una professione sempre più al passo con i tempi e vicina alle esigenze delle persone, e per questo ancor più gratificante per i professionisti che la esercitano.

Il presidente Orlacchio, in un incontro allo scientifico Galilei ha rivolto un appello agli studenti: "servono nuovi farmacisti sul territorio” Un invito per le giovani generazioni a intraprendere questa strada, anche grazie alla possibilità di seguire un percorso di studi universitario rinnovato, che è stato arricchito di contenuti altamente professionalizzanti, “in linea con la valorizzazione del nostro ruolo nella rete dell’assistenza sul territorio e con i nuovi bisogni di salute degli italiani".