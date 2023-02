Farmacie, giovani e lavoro nero I temi all’ordine del giorno

Gestione urbana, amministrativa e scolastica, farmacie, politiche giovanili, lavoro nero e sostegno alle iniziative di sensibilizzazione per Giulio Regeni saranno i temi al centro dell’attenzione del Consiglio comunale che il presidente Luciano Bacchetta ha convocato domani per un question time alle 16.30 e una seduta ordinaria alle 18. La sessione dedicata alle interrogazioni vedrà l’assessore Riccardo Carletti rispondere alla capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni sugli allagamenti e la situazione del quartiere di Riosecco e San Secondo, al consigliere del Pd Massimo Minciotti sulla pulizia degli argini e degli alvei dei fossi e al capogruppo della Lega Valerio Mancini sullo stato di degrado del parcheggio antistante la Coop di Città di Castello. Il sindaco Luca Secondi interverrà sull’interrogazione del consigliere Andrea Lignani Marchesani riguardante il piano delle farmacie sul territorio comunale, mentre l’assessore Rodolfo Braccalenti replicherà ai consiglieri Elda Rossi, Riccardo Leveque (FdI) e Tommaso Campagni (FI) sui ripetuti furti avvenuti nella zona sud del comune. La seduta ordinaria sarà poi aperta dall’approvazione dello schema di convenzione aggiornato per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 20222026.

I lavori proseguiranno con altre mozioni e argomenti tra i quali la stipula di un protocollo operativo d’intesa per il contrasto al lavoro nero e all’esercizio abusivo nell’ambito della professione di estetista; ma si parlerà anche di bullismo e cyberbullismo infine della collocazione di panchine di colore giallo sul territorio comunale per sostenere la campagna verità e giustizia per Giulio Regeni.