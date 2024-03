’Fare Perugia’, l’eredità di Romizi. Ecco la lista del sindaco uscente per sostenere Margherita Scoccia

Eccolo, il passaggio del testimone che si augura il centrodestra. Da Andrea Romizi a Margherita Scoccia per governare Perugia dopo il voto di giugno. Ieri, in un Quattrotorri gremito, il sindaco ormai uscente ha presentato ’Fare Perugia’, la lista elettorale coordinata dallo stesso Romizi che al suo interno avrà la componente politica di Forza Italia e la convergenza di una serie di anime civiche, prime fra tutti Civici X di Andrea Fora e l’Associazione Fuori Tutti del vicesindaco Gianluca Tuteri e dell’assessore Gabriele Giottoli.

Prima di svelare il nuovo logo il sindaco Romizi ha voluto rivendicare con orgoglio, e numeri alla mano, l’enorme lavoro fatto per Perugia nel corso di questi 10 anni di governo cittadino, condensando il tutto in un video ’emozionale’ di cinque minuti. Poi ha spiegato: ""Quello che abbiamo compiuto in questi ultimi dieci anni è stato un cammino lungo, intenso, complesso ma anche entusiasmante. Ci siamo messi al lavoro con dedizione e passione riavvicinando in maniera concreta amministrazione e cittadini, creando momenti di ascolto e dialogo di grande valore. E restituiamo alla comunità un ente in salute, con i conti rimessi faticosamente in ordine. Abbiamo sempre messo al centro di ogni progetto la persona nella sua interezza. Abbiamo raggiunto grandi risultati, ma di fronte a noi c’è ancora tanta strada da percorrere, per continuare a ‘Fare Perugia’ insieme".

Inevitabile lo scroscio di applausi, che poi hanno quasi ’travolto’ un’emozionata Margherita Scoccia: "Ho l’onore e l’onere di raccogliere la preziosa eredità politica che ci lascia Andrea Romizi – ha detto la candidata del centrodestra – Preziosa perché è un’eredità di valori e di azioni concrete che non deve andare persa. Perché dobbiamo pensare al domani, al nostro futuro, dobbiamo ragionare per il bene dei nostri figli". Da ieri è dunque partita l’avventura elettorale di ’Fare Perugia’. Per la campagna è stato scelto uno slogan forte e d’impatto, proprio a suggellare la concretezza del lavoro svolto da questa amministrazione: "Il valore dei fatti". Fatti ai quali la lista guidata da Romizi vuole dare continuità.