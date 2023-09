Far West a Palazzo Spada Veleni tra Csa e Bandecchi

Polemica al veleno tra il sindaco Stefano Bandecchi (nella foto) e il sindacato autonono della polizia municipale Csa, uno dei più rappresentativi a Palazzo Spada, su quanto avvenuto in Consiglio comunale lo scorso 28 agosto, quando il primo cittadino venne bloccato dai vigili urbani in servizio in aula mentre si scagliava sui consiglieri di opposizione di FdI. "I fatti sono dettagliatamente documentati dalle riprese televisive e ognuna delle migliaia di persone che li ha visionati ha avuto modo di farsi un’opinione – sottolinea il Csa –Di certo c’è che gli agenti in servizio in Consiglio comunale, pur svolgendo un servizio specifico, restano agenti di polizia giudiziaria con l’obbligo tassativo di prevenire sempre e comunque situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone e che i reati vengano portati a ulteriore compimento". La vicenda è come noto al vaglio della magistratura, con denunce incrociate tra i coinvolti. "Mi fa piacere che vi siate svegliati - replica Bandecchi in un post al vetriolo - dopo il lungo sonno di cinque anni, dove la PL è stata distrutta dalla inefficienza globale. Comunque sono d’accordo con voi, dovete bloccare gli atti criminosi, quindi la prossima volta non mi toccate e le mani tenetele in tasca senno’ saranno c....". "Parole vergognose – commenta la Lega esprimendo solidarietà alla municipale– soprattutto se pronunciate da chi dovrebbe rappresentare le Istituzioni ed essere da esempio per i cittadini".