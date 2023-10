Fantasia e colori in scena: tris di spettacoli per i più piccoli

E come ogni domenica si rinnova l’appuntamento con la fantasia colorata e giocosa del teatro per ragazzi. A Perugia, la stagione “Uno spettacolo di famiglia!” prosegue oggi alle 17 al Brecht di san Sisto con “Soli” (nella foto), una produzione di Fontemaggiore -che organizza il cartellone - Panedentiteatro e Sosta Palmizi, regia di Michele Fiocchi, con Enrico De Meo e Silvia Zora e la cura dei movimenti di scena di Aldo Rendina. Una storia fatta di relazioni, confronti, giochi e litigi, tipici del rapporto che lega due fratellini, un bambino e una bambina, che si raccontano e si fanno domande sul mondo dei grandi che spesso non dà spiegazioni.

Sempre a Perugia, al Teatro di Figura di via del Castellano (traversa di Corso Cavour), il Tieffeu mette in scena alle 17.30 uno dei suoi spettacoli cult, riproposto dopo tanti anni di repliche in tutta Italia.: “Pi…Pi… Pinocchio“, un omaggio alla figura del burattinaio per eccellenza, Mangiafuoco, riscattato dal ruolo di “cattivo” e trasformato nel narratore nostalgico di una propria storia del famoso burattino. Mario Mirabassi firma il testo, la regia, la scenografia e le figure con Ada Mirabassi, in scena Claudio Massimo Paternò, Ingrid Monacelli, Davide Tassi.

E a Spoleto torna la rassegna di teatro famiglia “La Domenica dei Sogni”, ideata da Vincenzo Cerami nel 2009 per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni. Da oggi al 25 febbraio saranno cinque gli spettacoli che accompagneranno i bambini e le loro famiglie durante il periodo invernale, un viaggio insieme alle migliori compagnie d’Italia al Teatro Nuovo Menotti la domenica alle 16.30: “Domenica dei Sogni” prenderà il via oggi pomeriggio con “La testa del chiodo. Una maestra fantastica”, spettacolo della Compagnia La Tancia VerdeBlu, con Alessia Ancillai, Alice Capitolo, Chiara Menichelli, Lorenzo Filoni, Emma Ray Rieti e testo e regia di Ada Borgiani.