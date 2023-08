Fanno saltare il Postamat all’Ipercoop ma la cassaforte resiste

PERUGIA – Hanno provato a far saltare il Postamat. Volevano i soldi contenuti all’interno dello sportello automatico di Poste Italiane che si trova nel centro commerciale di Collestrada. Ma gli è andata male perché la cassaforte ha resistito e i ladri sono dovuti scappare a mani vuote prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, giunte sul posto in pochi minuti.

Tutto è accaduto nella notte, quando un boato ha quarciato il silenzio all’interno del centro commerciale di Collestrada, dove ovviamente le attività erano chiuse vista l’ora. In pochi minuti sul posto Carabinieri della Sezione Operativa e della Radiomobile della Compagnia di Perugia, che hanno accertato che ignoti avevano tentato di far saltare, dall’interno, l’ATM della filiale di poste italiane. Gli autori del tentato furto non sono riusciti a portare a termine il colpo, ma l’esplosione ha provocato il danneggiamento della vetrata della piccola filiale e dei mobili all’interno. Sul posto anche personale del Nucleo Investigativo del Provinciale di Perugia per i rilievi del caso. È caccia agli autori.