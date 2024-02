Fanno esplodere il bancomat di Sant’Andrea delle Fratte e scappano con 14mila euro

Un boato all’alba. Un’esplosione per mandare in frantumi il bancomat e impossessarsi dei contanti che si trovavano all’interno dello sportello automatico. Ammonta a circa 14mila euro il bottino messo insieme dalla banda che è entrata in azione intorno alle 4 della notte tra lunedì e martedì a Sant’Andrea delle Fratte. Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Castel del Piano, intervenuti dopo l’allarme ricevuto al numero unico di emergenza 112. Con i militari dell’Arma anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a bonificare lo sportello automatico del credito cooperativo fatto esplodere. La deflagrazione ha provocato anche il danneggiamento di alcune parti della facciata dell’edificio in cui il bancomat, utilizzabile dall’esterno, si trova.

Danni sono stati registrati anche all’interno degli uffici della filiale e per i quali è in corso la quantificazione. I malviventi, come detto, sono riusciti a portare via 14mila euro. Dopo il boato sono riusciti rapidamente a mettere insieme i contanti e dileguarsi prima che potessero arrivare i carabinieri. Al momento sono riusciti a far perdere le loro tracce. Le indagini sono solo alle fasi iniziali. Utili potrebbero rivelarsi le immagini dei video delle telecamere di sicurezza dell’istituto di credito e delle attività commerciali della zona. A cui potrebbero aggiungersi eventuali elementi che potrebbero emergere dagli accertamenti degli artificieri, per individuare la sostanza esplodente utilizzata e da qui indagare sui canali di approvvigionamento, e della sezione investigazioni scientifiche.

elleffe