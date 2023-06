Family's Weekend a Gubbio, 3 giorni di divertimento per bambini e famiglie!

GUBBIO – Nel corso del fine settimana Gubbio si apre alle famiglie, con una tre giorni dedicata ai bambini. La manifestazione, organizzata dall’associazione Lamedusa, si chiama ’Family’s weekend’ e si svilupperà, a partire da oggi, nel centro storico e non solo: questo pomeriggio, dalle ore 17 al Teatro Romano, si comincia con “ColorMob”, una festa piena di colori e musica per bambini e ragazzi dai cinque ai dodici anni. Doppio appuntamento nella giornata di domani, entrambi alle 16:30. Si potrà scegliere tra la mostra “Potter’s Palace”, animata da personaggi della famosa serie fantasy di Harry Potter, presso il Palazzo del Bargello, e lo Schiuma Party nei giardinetti di Piazza 40 Martiri con un’ospite speciale: Super Mario. Il maghetto di Hogwarts sarà protagonista anche il 2 luglio, quando percorrerà le vie del centro con la sua Ford Anglia per poi giungere ancora al Palazzo del Bargello per creare la propria bacchetta magica. Non mancano le proposte serali: dalle 20.30 alle 23.30, giochi di legno per tutta famiglia grazie a “Legnogiocando”.