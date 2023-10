Famiglia Pennacchi. Maxi-tavolata tra cugini : "Eravamo quarantatré"

Una riunione di famiglia così numerosa da fare notizia, ai tempi del calo demografico e delle culle vuote. I cugini Pennacchi si sono riuniti per una maxi tavolata a Collazzone, paese di origine della famiglia. "Tra i 43 invitati – racconta Carlo Burini, noto in città per la sua competenza tecnica nel campo delle radio e delle televisioni - era presente la zia Anna, vicina ai 90, l’unica rimasta di 10 fratelli, attorniata da 19 nipoti con le relative mogli e mariti. E’ stata una bella reunion".