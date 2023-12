Falso ispettore di polizia preleva la merce. Due i denunciati

ORVIETO Si è spacciato per un ispettore di polizia in una ditta di termoidraulica di Orvieto, per acquistare una caldaia a condensazione. Ha fornito anche le generalità di un vero cliente. Così gli è stato permesso di caricare in auto, insieme a un complice, apparecchi e componentistica termoidraulica per un valore di quasi 2mila euro. I due si sono quindi dati alla fuga senza pagare, ma sono stati presto intercettati e raggiunti da una pattuglia della polizia stradale. I due sono stati denunciati e la merce recuperata.