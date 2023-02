Falso indirizzo ternano nella lettera di minacce anarchiche

TERNI Indicata una simbolica “via della Libertà“ a Terni nella busta con la lettera di minacce anarchiche ad un manager. SecondoAdnkronos, è Anna Beniamino, la compagna di Alfredo Cospito e militante anarchica reclusa a Rebibbia in sciopero della fame in solidarietà con lui, la mittente indicata nella lettera di minacce indirizzata al manager nella sede di Bolzano della stessa azienda per la quale lui lavora nella filiale di Torino. Nell’etichetta bianca sulla busta gialla Anna Beniamino è indicata come avvocato e tra il nome e il cognome vi è un altro nome falso. Nell’indirizzo una simbolica via della Libertà a Terni. Proprio nel carcere ternano, infatti, Alfredo Cospito raccontò ai parlamentari in visita (a quanto risulta dalla relazione del Gom della polizia penitenziaria) come fosse tranquillo, potendo scrivere libri ed esprimere le sue ideologie e il suo pensiero.