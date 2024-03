False fatture, azienda truffata: "Deve pagare 11mila euro". In tre denunciati dalla Polizia

Falsi creditori, truffatori veri: nei guai in tre, due uomini e una donna che sono stati denunciati dalla Polizia di Stato. Si erano fatti accreditare da un’azienda, in maniera indebita, oltre 11.000 euro, inviando false mail per il saldo di due fatture e per questo dovranno rispondere di truffa in concorso. Il terzetto, composto da una quarantasettenne e da un trentaquattrenne e un sessantenne, secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Assisi, avevano preso di mira l’amministratore delegato di una società dell’assisano. Ai poliziotti il responsabile dell’azienda, in sede di denuncia di quanto gli era successo, aveva riferito di aver ricevuto una mail di sollecito da parte di un abituale fornitore, con la quale veniva chiesto di pagare il costo di due fatture, per un valore complessivo di oltre 11.400 euro.

Dopo aver saldato il "debito", l’uomo, però, ha ricevuto un’altra mail di sollecito dal presunto fornitore dove gli si chiedeva il pagamento di altre tre fatture; tra queste due avevano un numero identificativo identico a quelle pagate in precedenza. Insospettito, l’uomo ha contattato telefonicamente il fornitore, scoprendo che quest’ultimo non aveva inviato alcuna mail di sollecito e che le fatture pendenti, aventi lo stesso numero di quelle pagate dalla vittima, non risultavano saldate. A quel punto, la vittima, resasi conto di essere stata truffata, si è recata al Commissariato della Polizia per sporgere querela e attivare così le indagini per risalire a chi le aveva la somma. Grazie agli approfondimenti effettuati dal personale del Commissariato di Assisi è stato possibile risalire agli intestatari dei conti correnti dove le somme erano state versate, ora denunciati per il reato di truffa in concorso.

M.B.