“Factory Fest“, al via la festa delle arti performative. Tra sperimentazioni e creatività del contemporaneo

Cambia volto e identità l’Umbria Factory Festival e diventa “Factory Fest“, una vera e propria festa delle arti performative per ricostruire nel triennio 2025-2027 nuove ritualità e forme di condivisione. Ideato dalla Coop. Ge.Ci.Te. in collaborazione con La Mama Umbria International, la manifestazione si terrà dal 2 al 5 ottobre e poi dal 9 al 12 ottobre a Spoleto, Foligno, Cannara, Sant’Anatolia di Narco, Spello e Bevagna con una serie di proposte legate ai temi e ai contesti del contemporaneo.

La programmazione punta su artisti nazionali e internazionali che sperimentano percorsi originali e sorprendenti: 24 formazioni artistiche coinvolte, 44 repliche complessive e 15 nuove produzioni di cui 6 progetti inediti. "Abbiamo immaginato il programma come un tentativo di declinare il termine creazione in tutto ciò che è gesto e opera d’arte, sia nella sua forma definitiva, ma anche nello svelarsi della sua costruzione" dicono Emiliano Pergolari ed Elisabetta Pergolari, direttori artistici del festival con Adriana Garbagnati.

Il claim dell’edizione 2025, presentata ieri, è #neverstopdancing e il cartellone si sviluppa lungo tre direttrici principali: progetti site specific, che mettono in relazione i processi creativi con spazi non convenzionali, la sezione “Nuove forme del 2050“ con le sperimentazioni di artisti e compagnie e “La comunità aperta“, per rafforzare il dialogo fra arti performative, territorio e società civile, con particolare attenzione ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione, oltre che a progetti rivolti all’infanzia.

Si comincia a Spoleto con la preview del 26 settembre con “Trickster“ del gruppo di ricerca Opera Bianco, performance evocativa tra danza, video e arti visive. E’ poi “Pinocchio“ di Lucia Guarino ad aprire l’edizione 2025: un percorso sulla fragilità e sull’ambiguità dell’esser-ci prodotto dallo Stabile dell’Umbria, il 2 e 3 ottobre, al Cantiere Oberdan di Spoleto.