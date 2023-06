"Faccio un passo indietro" Innocenzi annuncia il ritiro dalla Quintana

di Alessandro Orfei

Giacca scura e volto contrito. Luca Innocenzi si presenta di fronte al popolo quintanaro e annuncia la sua decisione: "Chiedo scusa, faccio un passo indietro e non sarò presente alla prossima Giostra". Il cavaliere del Cassero è stato protagonista della rissa di domenica scorsa al Campo de li Giochi, in occasione delle Prove ufficiali. Ieri l’ufficializzazione della decisione: stop per la Sfida, in attesa che la giustizia ordinaria e quella quintanara facciano il proprio corso. In conferenza stampa, a fianco di Innocenzi l’avvocato, Fabio Michelangeli. Parlano anche i priori dei rioni coinvolti: Fabio Serafini per il Cassero e Andrea Batori per il Morlupo. A coordinare il tutto il presidente dell’Ente, Domenico Metelli, che ha rivendicato le scelte degli ultimi giorni e ha mandato un chiaro messaggio, da un lato alla Questura ("Non ci saranno problemi al Corteo e alla Giostra") e dall’altro ai cittadini, sulle condizioni di sicurezza della Quintana. "Abbiamo preso tempo perché serviva serenità – ha detto Metelli – ma la pratica della giustizia dell’Ente è partita lunedì e c’è un iter in corso. Quanto accaduto è lontano dalla Quintana ma confidiamo nella giustizia, interna ed esterna. Vi chiedo anche la massima attenzione e serenità, non trascendiamo perché il male che possiamo fare alla Quintana è immenso". L’avvocato del Pertinace ha parlato di "attenta riflessione di Luca, che non se la sente di partecipare alla prossima Quintana, starà fermo e rifletterà per non dare adito ad altri possibili strascichi". Accorato l’intervento di Innocenzi: "Se valgo qualcosa, lo devo alla Quintana e all’impegno e all’amore che ho messo in questo gioco che per me è una passione. Mi sono trovato in una situazione in cui non sarei voluto essere. Chiedo scusa e faccio un passo indietro". Serafini apprezza il mea culpa e conferma, di fatto, la fiducia al cavaliere. Batori dice di confidare "nella celerità della giustizia, mettiamo in conto anche sanzioni per i nostri rionali, che siano congrue per tutti i protagonisti". "Più che celerità, serve certezza della giustizia – ha fatto eco Metelli –. La Quintana è una grande famiglia le parole del Cassero e del Morlupo stemperano la tensione".