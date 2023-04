Fabro, fenomeni di dissesto Il castello a rischio crollo

Rischia di crollare il castello di Fabro, la cui struttura è interessata da gravi e profondi fenomeni di dissesto. A segnalare l’allarmante situazione è il consigliere comunale Walter Moretti. Negli anni ‘60 le mura a sud-est addirittura crollarono, lasciando miracolosamente illesa la popolazione, in particolare i bambini che pochi istanti prima passarono con il pullman scolastico. Questa porzione di castello venne poi ricostruita. "A oggi ci ritroviamo in una situazione potenzialmente simile, in quanto purtroppo abbiamo già una casistica esistente – dice Moretti –. A giugno 2016, prima del terremoto, il Comune di Fabro, grazie a una comunicazione danneggiamenti e allegata relazione firmata da tecnici abilitati, venne a conoscenza dello stato in cui versa il castello di Fabro. Nel 2018, su spontanea volontà di un geometra in pensione che abita all’interno della cinta muraria, vengono installati alla base del torrione 6 vetrini per rilevare eventuali movimenti tra le porzioni di muro tra le crepe già ben evidenti. Attualmente è rimasto un solo vetrino". Lo stesso Moretti, un anno fa aveva presentato un’interrogazione riguardo le fessurazioni presenti dalla base alla sommità del Torrione. Lo scorso settembre c’è stato il distacco di alcuni pezzi di mattoni dal torrione che fortunatamente non hanno danneggiato persone o automobili parcheggiate. Moretti ricostruisce le recenti vicende che hanno visto diventare sempre più precaria la sicurezza dell’edificio come accadde il mese scorso quando il sindaco ha emesso un’ordinanza di inagibilità per due abitazioni private all’interno delle mura castellane. "Siamo in presenza di un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica – conclude Moretti – che va affrontato con un intervento e risorse economiche da parte di chi ha la responsabilità per la sicurezza di tutti".