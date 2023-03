Fabrizio Moro riparte dal Mancinelli Data zero del nuovo tour

"Un concerto completamente diverso da quello che siete abituati a vedere": così Fabrizio Moro (nella foto) annuncia la data zero del suo nuovo tour, “Live 2023 - Racconti Unplugged“ che stasera alle 21 lo vedrà salire sul palco del Teatro Mancinelli nell’ambito della stagione Tourné promossa da Aucma e Mea Concerti. Moro regalerà al pubblico uno spettacolo emozionante in una dimensione teatrale intima e coinvolgente: un viaggio tra le più belle canzoni del suo repertorio, riarrangiate e rivisitate. In scaletta brani tratti da ogni suo disco, in ordine cronologico, per ripercorrere le le tappe più importanti della sua carriera, dall’inizio a oggi fino al lavoro in studio, “La mia voce parte 2” che si ascolterà dal vivo, prima della pubblicazione. "Un live con immagini e filmati inediti, canzone dopo canzone, ricordo dopo ricordo, emozione dopo emozione" dice il cantautore, accompagnato da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e Claudio Junior Bielli al pianoforte. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.