Fabio Lucantoni all’Atlas Mountain Race

Fabio Lucantoni ha tagliato il traguardo dell’Atlas Mountain Race, la gara per ciclisti che si svolge in autosufficienza tra le montagne del Marocco. La gara ha portato il giovane sportivo umbro da Marrakech attraverso l’Alto Atlante e da lì in poi attraverso l’Anti Atlante ad Agadir. L’Atlas Mountain Race è un percorso fisso, non supportato, a tappa singola attraverso le spettacolari montagne dell’Atlante e dell’Anti-Atlante. L’orologio non si ferma e non vengono assegnati premi, perché la sfida è quella con se stessi. "Congratulazioni al nostro concittadino Fabio Lucantoni – scrive ieri il Comune di Passignano sul Trasimeno - che ha tagliato il traguardo dell’ Atlas Mountain Race, un evento bike unsopported della lunghezza di circa 1330km. L’atleta, responsabile bike della associazione Rematori di Passignano è partito venerdì 3 Febbraio da Marrakech ed ha percorso un tracciato che ha attraversato tutta la catena dell’Atlantide e Antiatlantide, per un dislivello totale di circa 3000 km.Tutta la comunità e l’amministrazione comunale rinnovano le congratulazioni con Fabio, che ha rappresentato Passignano e l’Umbria in un evento internazionale".