Fa il pieno di Gpl, poi il violento tamponamento. Fuga di gas dall’auto

Terni, 3 luglio 2023 – Incidente stradale in Strada di Sabbione intorno alle 19: un furgone ha tamponato violentemente un'autovettura alimentata a Gpl che aveva appena effettuato il rifornimento.

Dopo l’impatto c’è stata una fuoriuscita di gas; i vigili del fuoco di Terni sono intervenuti nebulizzando l'aria circostante al fine di abbattere i vapori per poter in seguito intervenire sull'auto aprendo il cofano che risulta deformato e bloccato. Per il conducente dell'autovettura si è reso necessario il ricorso alle cure dei sanitari. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi; sul posto anche il 118.