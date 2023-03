Export e accise Due corsi di formazione "Opportunità per universitari e diplomati"

ll rettore dell’Università Maurizio Oliviero, e il direttore territoriale di Toscana e Umbria dell’Agenzia delle dogane e monopoli, Roberto Chiara, hanno sottoscritto e presentato due convenzioni per l’avvio di altrettanti Corsi di formazione permanente e continua, in “Economia e Accise: energia, alcol e gas naturale – un’analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise” e in “Authorized Economic Operator (AEO) – Formazione per la Qualifica di Responsabile delle questioni doganali”. La Convenzione per il corso “Economia e Accise” è stata sottoscritta anche dall’Adisu, che ha permesso di istituire 20 borse di studio destinate a studenti universitari, diplomatei e inoccupatei con impegno al rinnovo anche per il prossimo anno accademico. Il Corso AEO registra il sostegno della Fondazione Perugia che ha messo a disposizione altrettante borse di studio. I bandi per la partecipazione eo iscrizione saranno pubblicati entro il 13 marzo sul portale dell’Unipgi. "Gli accordi sottoscritti - dice Oliviero - pongono in evidenza l’eccellenza, a livello nazionale e internazionale, delle competenze professionali, didattiche e di ricerca che l’Ateneo mette volentieri a disposizione del bene comune". "Lo Stato, con le Istituzioni e la Fondazione chiamate a questo tavolo - aggiunge Chiara - tende la mano al cittadino, creando quel vincolo di fiducia essenziale allo sviluppo della cittadinanza attiva. L’impegno di ADM nel campo della divulgazione fiscale e dell’Alta formazione registra oggi un ulteriore, importante passo in avanti e di questo non posso che esserne felice".