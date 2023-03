Export di acciaio Ast sale in classifica

Nell’export di acciaio, Terni sale al settimo posto in Italia. Lo comunica Siderweb, il portale specializzato sulla siderurgia e che riunisce i produttori del settore. "Nel 2022 la provincia ha guadagnato una posizione nella classifica nazionale, con una crescita del 42,1% - spiega Siderweb – . Terni è stata, nel 2022, la settima provincia italiana per export di prodotti della siderurgia, tubi e altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio. Ha fatto registrare una crescita delle esportazioni in valore del 42,1%, salite a 1,47 miliardi di euro. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio studi Siderweb, su elaborazione di dati Istat". In particolare, spiega Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi siderweb, "le esportazioni di prodotti della siderurgia (86,4% del totale) sono aumentate del 48,1%, quelle di tubi del 6,7% e quelle di altri prodotti della prima trasformazione del 25,4%. Le esportazioni nei Paesi comunitari, che pesano per l’84,5%, sono cresciute del 34,4%, mentre quelle nei Paesi extracomunitari si sono incrementate del 106,3%". "In generale - continua l’Ufficio studi Siderweb – , è cresciuto del 23,8% l’export italiano di prodotti della siderurgia, tubi e altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio nel 2022, passando da 22,6 a 28,2 miliardi di euro. Una variazione positiva dovuta sostanzialmente all’aumento dei prezzi: le quantità sono infatti diminuite del 6%, passando da 17,3 a 16,2 milioni di tonnellate. L’export dei primi 20 poli italiani è passato da 18,9 a 23,6 miliardi di euro, con un incremento del 24,2%. Variazioni positive più alte della media a Bergamo (+55,2%), Aosta (+51%), Terni (+42,1%)"