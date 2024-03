Expo Casa, benvenuti nel futuro. A Umbriafiere tutto su design architettura e arredamento

Rimarrà aperta sino a domenica 10 marzo , Expo Casa, edizione numero 40, con 180 espositori, inaugurata ieri a Umbriafiere: un punto di riferimento irrinunciabile per coloro che desiderano scoprire le ultime tendenze e le proposte nel campo dell’arredamento, dell’architettura e del design. "Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale di questo evento che ha guadagnato una rilevanza nazionale senza precedenti nel settore dell’home living. Una fiera che quest’anno si è superata e che continua ad aiutare l’economia dell’Umbria" ha detto Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria che promuove la manifestazione La presidente della Regione, Donattela Tesei si è soffermata sull’importanza del centro fieristico regionale: "Vogliamo investire per renderlo più bello, funzionale e sostenibile. Ci sarà modo per presentare il nuovo progetto finanziato dalla Regione che sarà pronto per il prossimo anno". "Noi possiamo pensare a rendere più attrattiva Umbriafiere ma quello che conta poi è quello che ci mettiamo dentro. E sono i grandi eventi come questo che ci rendono competitivi e unici non solo per il Centro Italia" ha aggiunto il sindaco Paola Lungarotti mentre il presidente del Centro fieristico Stefano Ansideri, ha ricordato come questa struttura con i suoi padiglioni "sia sempre più la vetrina dell’Umbria e del tessuto economico regionale". Quarant’anni ma non li dimostra per il presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Giorgio Mencaroni. Ad Expo Casa, grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco dell’Umbria, con il progetto "Casa sicura" viene dato spazio alla tematica della sicurezza in ambito domestico, come ha spiegato la funzionaria della direzione generale Eleonora Bizzarri.